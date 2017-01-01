Подача тепла в дома пермяков начнётся уже на этой неделе

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Глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение начать подачу тепла в жилые дома, не дожидаясь похолодания, сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, по закону отопление обязаны включить, если в течение пяти дней средняя температура воздуха не поднимается выше 8°С. В данном случае решено не дожидаться этой «пятидневки».

При этом процесс запуска отопления в объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы — начался еще 20 сентября. По состоянию на вечер 24 сентября, тепло поступило уже почти в 80% всех образовательных учреждений Перми.

Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем этот процесс занимает две-три недели. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.

Во время запуска тепла возможны утечки из систем отопления в квартирах или отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных «пробок». В этом случае жильцам необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу.

Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ можно найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах.