За год пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 15%

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Пермский аэропорт представил результаты работы за восемь месяцев 2018 года. За этот период его пассажиропоток составил порядка 1,17 млн. человек, что на 15,3% выше уровня прошлого года. Внутренними рейсами воспользовались 846 тыс. пассажиров (+14,7%), международными 170 тыс. (+18,3%). Всего за отчётный период из пермского аэропорта произведено 5139 вылетов самолётов. Лидерами по объему авиаперевозок стали Аэрофлот (28,5%), S7 Airlines (21?3%) и лоукостер Победа (13,6%).

По итогам августа 2018 года пассажиропоток составил 166 тыс. человек, что на 13,8% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в прошлом месяце зафиксирован рост более, чем на 50% пассажиропотока в Анапу, Геленджик, Новосибирск, Ноябрьск, Уинск и Ираклион (Греция).

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