Оборот розничной торговли в крае вырос на 5,4%

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По данным Пермстата, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-августе 2018 года составил 350 млрд руб, что на 5,4% больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Больше всего вырос оборот непродовольственных товаров — на 7,2%. При этом почти на 8% снизились обороты сетей общественного питания края. Общий объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 сентября составил 23,2 млрд руб, что соответствует 36 дням торговли.