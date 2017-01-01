Юговский молочный комбинат обвиняют в загрязнении реки

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения реки Китенка сточными водами производства ООО «Юговский комбинат молочных продуктов». По результатам проверки в отношении предприятия возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что комбинат загрязнял реку Китенку и её левыцй приток в посёлке Юг Пермского района Прикамья. Негативное воздействие комбината подветрдили результаты проб воды, отобранные Госинспекцией по экологии и природопользованию и КГБУ «Аналитический центр».

Материалы прокурорской проверки направили в правоохранительные органы, которые приняли решение возбудить дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Устранение нарушений и ход расследования находятся на контроле прокуратуры.