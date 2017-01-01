Власти края сформируют программу развития туризма в Чердынском районе

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Такое поручение дал губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам совещания по развитию туризма в этой территории. В нём приняли участие ведущие эксперты туристической отрасли, представители предпринимательского сообщества и местных властей.

По словам начальника отдела культуры и туризма Чердынского муниципального района Ларисы Мох, в Чердыни находится 10% всех объектов культурного наследия региона. До 2010 года Чердынь и поселок Ныроб входили в федеральный перечень исторических населенных пунктов России. Сейчас в этом перечне нет ни одного города Пермского края.

В Указе Президента России Владимира Путина о развитии страны до 2024 года предусмотрена финансовая поддержка исторических городов. Как утверждает Лариса Мох, без поддержки муниципальных и региональных властей Чердыни и Ныробу войти в этот перечень будет трудно.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Здесь есть культурные традиции, которые привлекают достаточно большое количество туристов. Однако надо признать, что здесь почти нет туристической инфраструктуры, современных туристическо-рекреационных зон, не разработана рекламно-информационная политика, в интернете информации для туристов практически нет. И это сегодня, в 21 веке, когда люди привыкли узнавать все онлайн. Для успешного развития туризма важно грамотно позиционировать территорию, сохранять культурную среду и по-хорошему «продавать» территорию, чтобы туристы хотели именно здесь останавливаться на ночь, ходить в какие-то заведения общепита.

Эксперты туристического бизнеса и представители вузов подтвердили свою готовность принять участие в развитии туризма в Чердынском районе. Так, представительница кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ Татьяна Гудзь отметила, что пермские вузы через образовательные программы могут внести существенный вклад в сохранение культурного наследия и повышение внимания к территории.

Также во время совещания было принято решение о передаче дороги до поселка Ныроб в региональную собственность. Это позволит привести ее в порядок уже в следующем году, а территории направить больше средств на развитие туристический инфраструктуры.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края