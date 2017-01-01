Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 25 сентября

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Глава кругом. В Чайковском стартует процедура выборов мэра объединённой территории.

Юрий Моисеенко: Предлагаем Перми то, в чём испытывают потребность горожане. Директор группы компаний «Проспект» — о том, как появилась идея строительства многофункционального центра на эспланаде, и о сроках окупаемости проекта.

Умная Пермь. Власти города и края обсудили перспективы цифровизации региона.

Приложили подорожный фонд. В 2018 году на региональный уровень примут 417 км муниципальных дорог.

Без паники. Эксперты прогнозируют развитие ситуации на финансовых рынках и советуют дружить с рублём.

Принесли ответственность. Прошедшая пленарная неделя отметилась бурными обсуждениями.

Пермь без рястяжек. Реклама должна стать составной частью комфортной городской среды.

Пермь включает плазмотроны. На базе Пермского политеха запустили инновационное производство, аналогов которому нет в мире.

Должники и дороги. Судебные приставы «подключились» к камерам фото- и видеофиксации.

Про медведей и людей. Завершился XVIII Международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана».

«Всё близко, просто и доступно». В Пермском крае появятся новые экспериментальные туристические маршруты для молодёжи на один-два дня.

Через край. Прикамье презентовало новые туристические проекты на международной отраслевой выставке в Москве.

Венок куплетов. Открылся первый сезон в новом концертном зале Пермской арт-резиденции.

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