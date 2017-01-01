В Прикамье появился прокат высокотехнологичной медтехники для больных детей

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В Пермском крае открылся прокат высокотехнологичной медтехники. Фото Евгений Дёмшин. Дедморозим

В Пермском крае открылся первый в России бесплатный прокат высокотехнологичного медицинского оборудования для больных детей. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи детям «Дедморозим». Некоторые аппараты из проката будут использоваться для помощи детям впервые в нашем регионе.

В прокате есть аппараты искусственной вентиляции лёгких, кислородные концентраторы, откашливатели, аспираторы, автоматизированные инфузионные системы, — всего 111 единиц на сумму более 7,3 млн рублей 

Именно отсутствие такой техники дома становится причиной того, что ребёнок годами живёт в больничных стенах даже в том случае, если реанимационных процедур не требуется.

Прокат решает сразу несколько проблем. Дети, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут вернуться домой из больничных стен. Это также позволит освободить места в реанимационных палатах для тех детей, кому действительно нужна интенсивная терапия, а не паллиативный уход. Теперь оборудование будет передаваться ребёнку сразу же, как только в нём возникла потребность, без многомесячного ожидания результатов благотворительного сбора.

Прокат предполагает обучение и консультационную поддержку для близких, ухаживающих за детьми. Её будут оказывать медицинские сотрудники выездной паллиативной службы агентства «Сами», созданной при участии губернатора и минздрава Пермского края. Они будут производить подготовку родственников и помогут с квалифицированной технической поддержкой в процессе эксплуатации. Для экстренной консультации в настоящее время уже организована горячая линия.

Ирина Зыкина, врач выездной паллиативной службы агентства «Сами»:

— Медицинскую технику уже начали передавать в семьи. Данный процесс будет проходить поэтапно. Сначала можно будет получить аппараты, которые проще в использовании, не требуют долгой подготовки и большого количества дорогих расходных материалов: портативные аспираторы, кислородные концентраторы и так далее. Затем очередь дойдёт до более сложного оборудования, в том числе того, которое ещё никогда в Пермском крае не использовалось для больных детей на дому, например, аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких.

Поддержать неизлечимо больных детей и помочь оплатить обучение специалистов, закупку индивидуальных расходных материалов может каждый неравнодушный человек. Для этого достаточно подключить посильное регулярное пожертвование или совершить разовое на сайте фонда «Дедморозим».

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