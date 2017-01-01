В Пермском крае судебные приставы арестовали теплоход «Урал»

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Судебные приставы наложили арест на пассажирский трехпалубный теплоход «Урал», осуществляющий речные круизы из Перми. Об этом сообщает пресс-служба Пермского управления ФССП.

Причиной стали условия кредитного договора, по которым теплоход является залоговым имуществом по кредиту своего владельца.

Когда условия возврата денег были нарушены, банк обратился в суд. В общей сложности кредитозаемщик задолжал более 14,3 млн руб. В ходе судебного заседания трехпалубное судно оценили в 15,8 млн руб., было вынесено решение о его аресте.

В настоящий момент теплоход с правом беспрепятственного пользования оставлен на ответственное хранение капитану. Однако в ближайшее время ситуация может измениться, подчеркнули в службе судебных приставов. При этом должник все еще может отстоять свое право на владение судном. Для этого ему необходимо полностью рассчитаться с кредитом, в противном случае теплоход продадут.