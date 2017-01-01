В Перми открыли образовательный центр по работе с роботами

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В столице Прикамья открылась новая образовательная площадка — Центр промышленной автоматизации и роботизации. Здесь работники пермских предприятий могут получить необходимые навыки для работы с роботами.

Площадка разместилась на базе Центра повышения квалификации «Становление», расположенного по адресу Бродовский тракт,5б. Обучение начнется в октябре 2018 года.

Инициатором открытия стала компания FANUC (Япония) — мировой лидер по поставке роботов. Подобные центры компания уже открыла в нескольких городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге. Все они специализируются на техническом обслуживании продукции компании. Спецификой же пермского центра — первого подобного рода центра в России — стало объединение сервисных и обучающих компетенций, именно здесь есть уникальная возможность объединить поставку роботов, их сервисное обслуживание и обучение персонала благодаря интеграции ресурсов 3-х значимых на рынке промышленности компаний — FANUC, «Становление» и «Промойл».

Уже сегодня предприятия разных отраслей промышленности готовы сотрудничать с Центром промышленной автоматизации и роботизации. Оборудование компании FANUC установлено на более чем 15 предприятиях Прикамья, среди которых «ОДК-Пермские моторы», «Авиадвигатель», «Протон-ПМ», «ЭЛКАМ-Нефтемаш», Очерский механический завод и другие.

Марко Делаини, генеральный директор компании FANUC в России:

— Мировая роботизация влечет за собой изменение потребности в кадровом составе предприятий. Заводам нужны специалисты XXI века, понимающие цифровые процессы, протекающие на фоне механических взаимодействий роботов с производимой продукцией. При этом Пермь — город с высокой концентрацией промышленных предприятий. Именно поэтому один из продвигающих автоматизацию производства и обучающих центров мы решили разместить здесь.

По словам директора Центра повышения квалификации «Становление» Веры Селяниновой, уже с октября 2018 года в «ЦПК «Становление» можно будет пройти обучение на промышленных роботах и получить необходимые компетенции для работы с ними. Сейчас спектр программ расширяется, и студентам Центра будут предложены практико-ориентированные курсы по интеграции роботов в производственный процесс, использованию программного обеспечения ROBOGUIDE и др.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края

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