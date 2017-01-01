БК «Парма» будет биться за плей-офф Клубные функционеры рассказали о летних трансфертах и поделились планами на сезон

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Фото: Дмитрий Енцов

В субботу, 22 сентября, руководство БК «Парма» провело пресс-конференцию, на которой функционеры рассказали о текущей ситуации в клубе и поделились планами на сезон.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Задача у нас одна — попадание в зону плей-офф (минимум 8-е место). Считаю, что эта задача для нас весьма амбициозная. Что касается Кубка России, то здесь у нас появится возможность попасть в «Финал четырёх». Для этого мы должны в ближайшие два — три месяца «подтянуть» молодежь. Но в этом турнире мы не ставим задачи во что бы то ни стало выиграть, главное здесь — дать возможность молодым игрокам вырасти в профессиональном плане.

Главный тренер команды Николайс Мазурс подвёл итоги селекционной работы. Напомним, ряды «Пармы» пополнили семь игроков.

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— При комплектовании команды мы исходили из своих возможностей. Мы искали талантливых и атлетичных игроков, которых собираемся вывести на новый уровень, они должны у нас прогрессировать. Считаю, что в прошлом году селекционная работа была успешной, в этом же состав немножко моложе. С подписанием Яниса Блумса у нас появился баланс между опытом и молодостью. Если говорить о чемпионате в целом, то, думаю, что конкуренция в лиге в новом сезоне усилится. Команды, которые не очень успешно сыграли в прошлом сезоне, сделали изменения в селекции, добавили в состав иностранцев. Поэтому будет непросто.

Кроме того, в межсезонье в клубе произошли кадровые изменения — появилась должность президента. На пресс-конференции новый «рулевой» рассказал о своих задачах:

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:

— Нам нужно изменить экономическую модель клуба. Современная реальность ставит задачи больше зарабатывать самостоятельно и меньше ориентироваться на привлечение бюджетных средств. Главная задача — выжать максимум финансовых возможностей. Во-первых, считаю, что у нас не до конца реализован потенциал превращения затрат в доходы — есть такие статьи расходов как страхование, транспорт, которые можно превратить в доходы. Как пример, в прошлом году строку расходов «питание» превратили в финансовую помощь. Также считаю, что мы можем лучше использовать маркетинг. Фактически «Парма» стала спортивным брендом номер один в крае и это тоже нужно использовать. В глобальном смысле нам нужно думать, как перейти на следующий уровень, когда мы можем задерживать игроков у себя, чтобы у нас был косяк и мы могли ставить более амбициозные задачи.

«Парма» начнёт участие в «Единой Лиге ВТБ» двумя гостевыми матчами — 8 октября с латышским клубом «ВЭФ», 14 октября — с красноярским «Енисеем».

Первый домашний матч пройдет 22 октября, — пермский клуб встретится с подмосковными «Химками».