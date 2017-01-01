«Мы что будем пользоваться водным путём?» Депутаты Заксобрания подключились к корректировке стратегии пространственного развития РФ

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Татьяна Миролюбова

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Члены постоянно действующей рабочей группы по законодательному регулированию стратегического планирования социально-экономического развития Пермского края 18 сентября рассмотрели проект «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Проект разработало Минэкономики РФ. В документе показаны основные тенденции пространственного развития, проблемы и вызовы, цель и задачи, приоритеты и принципы пространственного развития и сценарии, включая формирование макрорегионов. Планируется, что Федеральное Собрание утвердит документ уже в ноябре этого года. Поэтому сейчас депутаты регионального парламента и правительство края должны сформулировать для рабочей группы Совета Федерации предложения по доработке стратегии.

Специализация региона

Председатель комитета по промышленности и экономической политике Татьяна Миролюбова проанализировала проект стратегии и представила свои выводы коллегам.

По её словам, в стратегии указаны отрасли перспективной эффективной экономической специализации для каждого из регионов. Для Пермского края это лесоводство, лесозаготовка и связанные с ними виды деятельности, добыча полезных ископаемых, некоторые обрабатывающие производства (в основном, связанные машиностроением и химией), туризм, деятельность в области информации и связи, а также профессиональная, научная и техническая деятельность. «При этом, по нашим исследованиям по производственно-экономической специализации регионов, Пермский край также имеет специализацию в транспортировке и хранении. Здесь это не указано. Поэтому предлагаю включить это в список перспективной специализации Пермского края», — добавила Татьяна Миролюбова. Согласно стратегии, региону предлагается выбрать из предложенного перечня наиболее приоритетные отрасли, развитие которых в дальнейшем будет обеспечено финансовой поддержкой из федерального центра.

Также разработчики проекта стратегии указали в качестве неэффективных видов деятельности для Пермского края производство текстильных изделий, растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов. Несмотря на то, что у Прикамья, действительно, в этом у нас нет специализации, депутат считает, что такое производство всё равно должно быть в крае.

Кроме этого, регионам предложено определить территории с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности, которые также будут финансово поддерживаться федерацией. Татьяна Миролюбова предполагает, что здесь подразумеваются ТОСЭРы и особые экономические зоны (ОЭЗ в Пермском крае нет).

Директор департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края Дмитрий Золотарёв отметил, что правительству нужно переходить от выделения видов экономической деятельности по отраслям к выделению центров перспективного роста. По его словам, стратегия должна предлагать новую структуру экономики, а выделение по существующему экономическому потенциалу закрепит сложившуюся систему. Дмитрий Золотарёв предложил сделать в стратегии два подхода: в сложившейся экономике, которая сейчас кормит регион, оставить разделение на виды экономического развития, а для экономики будущего — сделать кластерный подход, разделив потенциал региона на «дойных коров» и «трудных детей», из которых надо выращивать «звёзд».

Центры роста

Также в стратегии прописано развитие страны через «центры экономического роста» — крупнейших и крупных городских агломераций и городов с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек, формирующих опорный каркас расселения. Планируется, что к 2025 году в стране будет сформировано порядка 35-40 таких центров, в том числе, новых. Пермь входит список текущих крупных центров в категории «крупнейшая городская агломерация», поэтому, по словам Татьяны Миролюбовой, если город население не потеряет, то «нам будут обеспечены условия».

Кроме того, регионам нужно выделить свои приоритетные центры. «По сути, нам предлагают ещё поискать и создать у нас здесь несколько внутренних агломераций для развития своего региона. Они не войдут в стратегию пространственного развития РФ, но будут в нашей», — пояснила депутат.

Также стратегия вводит понятие «Единого инструмента развития территорий», но, по словам Татьяны Миролюбовой, не расшифровывается, что это такое. Указывается лишь, что оно создается для развития перспективных центров экономического роста и определяет перечень льгот и преференций с учётом эффективных экономических специализаций. При этом важно, что управление территориями оставляют на уровне субъектов РФ. Но координация и содействие при этом идёт от федеральных органов исполнительной власти. Министр экономического развития Максим Колесников отметил, что недавно они получили проект закона об единых механизмах развития территорий. В этом документе предлагается, что, они заменят все ТОСЭРы и особые экономические зоны, а порядок определения объёмов, сроков и условия предоставления мер господдержки будет устанавливаться правительством РФ, а не субъектом.

Деление на макрорегионы

Самым спорным моментом стратегии, по мнению рабочей группы, стало создание 14-ти макрорегионов. Пермский край включён в Волго-Камский макрорегион. Также туда входят Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область и Нижегородская область. «Стратегия предполагает, что на основе этих макрорегионов должны быть обеспечены условия для межрегионального взаимодействия. При этом нигде не упоминается смысл этих макрорегионов, какая у них объединяющая идея и с какой целью они создаются. Сказано лишь то, что должны быть сформированы стратегии и территориальные программы СЭР макрорегионов», — отметила Татьяна Миролюбова.

Дмитрий Золотарёв вообще предложил убрать этот раздел из стратегии в связи со слабой проработкой, определив приоритеты развития регионов по отраслевому признаку. Чиновник отметил, что в рамках бюджетного федерализма каждый регион продолжит управлять своим бюджетом. Поэтому создание макрорегионов может быть только в формате создания дополнительного контура управления, через который будут распределяться федеральные средства. «Разделение на макрорегионы было актуально в начале 2000-ых, а сейчас уже нет. Сейчас нужно делить по структуре экономики».

Первый заместитель председателя Правительства Пермского края Ольга Антипина посоветовала не торопиться с исключением раздела, так как параллельно Министерство экономики РФ разрабатывает ещё три стратегии, одна из которых — стратегия экономического развития. Ольга Антипина считает, что без остальных стратегий нельзя увидеть картину в целом. «Мне кажется, нужно перенести часть раздела про макрорегионы в экономическую стратегию. Это должны быть экономические регионы, а не пространственные», — пояснила зампредправительства.

Председатель рабочей группы Игорь Папков обратил внимание, что в стратегии даже граничащие регионы не соединены: например, в нашем макрорегионе нет Республики Башкирия, которая тоже входит в ПФО, зато есть Марий-Эл. Ольга Антипина добавила, что стратегия должна показывать, какие транспортные пути нам нужны, чтобы связать регионы. «А то они Волгу-Каму выстроили. Мы что будем пользоваться водным путём?», — удивилась чиновница.

Депутат Александр Бойченко предложил перед тем, как давать рекомендации сначала понять, что хотели сказать составители этого документа. Парламентарий предположил, что эти макрорегионы придуманы, чтобы не усиливать какой-то регион, и, возможно, Башкирию отняли, чтобы она не оттягивала у нас потенциал.

В итоге члены рабочей группы пришли к выводу, что документ нуждается в серьёзной доработке. Предложения, озвученные в ходе обсуждения, планируется обобщить и направить в рабочую группу Совета Федерации, чтобы депутаты смогли продвинуться в работе над этим документом.

Также глава пермского минэка Максим Колесников напомнил депутатам, что в октябре в Совете федерации пройдут Дни Пермского края, где можно будет задать вопросы и по проекту стратегии пространственного развития.