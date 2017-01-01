Красновишерских лесников подозревают в халатности на 54 млн рублей

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Лесников ГКУ «Красновишерское лесничество» подозревают в халатности. Следствие считает, что они допустили незаконную вырубку леса на своей подведомственной территории общим объемом порядка 7,2 тыс. кубометров. Учерб лесному фонду от этих действий превысил 54,2 млн руб. В отношении должностных лиц лесничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю.

Незаконные вырубки на территории Красновишерского района продолжались более двух лет — с мая 2015 по август 2017. Следствие считает, что они стали возможны из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей лесниками. Сейчас из Щугорского лесничества ГКУ «Красновишерское лесничество» изъята документация, устанавливаются очевидцы и допрашиваются в качестве свидетелей. В ходе предварительного следствия действиям должностных лиц лесничества будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.