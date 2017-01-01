Пермяков ждёт дождливая неделя

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По прогнозу Гидрометцентра России, начавшаяся неделя будет дождливой, с постепенным снижением температуры воздуха к выходным. Самыми тёплыми днями станут понедельник и вторник, в них воздух прогреется до +21° и +19° соответственно. Во вторник возможны осадки.

Всю вторую половину недели ожидаются облачность и кратковременные дожди. В среду температура не поднимется выше +14°, в четверг опустится до +11°. В пятницу и выходные температура средняя температура составит +8° днём. Самая холодная ночь прогнозируется с субботы на воскресенье, тогда температура воздуха опустится до +1°

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