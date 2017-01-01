В выходные в Перми будет тепло и сухо

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Ближайшие выходные 22 и 23 сентября в Перми будут тёплыми и пройдут без дождей, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В субботу, 22 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, ночью 1-3 м/с, днем 2-5 м/с. В Перми ночью ожидается +5°, +7°, днём +16°, +18°.

В воскресенье, 23 сентября, также будет облачно. Ветер ночью слабый, днём южный, юго-западный 2-5 м/с. В Перми ночью ожидается +6°, +8°, днем +21°, +23°.



