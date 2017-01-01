Максим Решетников: «Цифровая трансформация» здравоохранения позволяет повышать качество медуслуг»

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В четверг, 20 сентября, состоялся выездной семинар депутатов Пермской городской Думы «Цифровая экономика как одно из стратегических направлений развития страны, края и города». Мероприятие прошло на площадке школы «Мастерград», где реализуется «пилотный» проект «Умная школа». Именно здесь установлены современная система видеонаблюдения и комплекс оборудования для обеспечения безопасности школьников и преподавателей.

Основные направления «цифровой трансформации» региона обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По его словам, задачи краевых властей, направленные на повышение качества жизни в регионе, позволяют по-новому взглянуть на вызовы «цифровой эпохи». В Пермском крае уже сейчас реализуются такие проекты, как «Умный город», «Умная поликлиника», «Умная школа», которые непосредственно связаны с повседневной жизнью пермяков.

Отдельно глава региона остановился на цифровизации здравоохранения. «Мы оцифровываем процесс лечения, его результаты. Уход от бумажной работы позволяет врачам повысить скорость работы, сэкономить время и в итоге больше внимания уделять пациентам, — подчеркнул Максим Решетников. — «Цифровая трансформация» здравоохранения позволяет повышать качество медуслуг, и уже сейчас мы можем говорить о повышении производительности труда в поликлиниках на 20%».

Одним из примеров применения умных технологий в системе здравоохранения является система, которая позволяет главврачам в режиме реального времени следить за наличием очередей и регулировать нагрузку сотрудников. Сейчас система тестируется в нескольких медучреждениях Перми.

Во время семинара депутатам Пермской городской Думы представили примеры умных технологий, которые уже реализуются в краевой столице. В частности, депутаты ознакомились с системой организации безопасности в микрорайоне Пролетарский «Умная школа» и проектом «Умный свет».

Напомним, в июле текущего года губернатор Прикамья подписал указ о создании Координационного совета по развитию цифровой экономики. В него вошли 24 представителя законодательных и исполнительных органов власти, ИТ-компаний, промышленных предприятий, науки и вузов.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края