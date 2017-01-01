Краевая прокуратура подтвердила факт нарушений в «градостроительных» решениях гордумы и мэрии Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прокуратура Пермского края рассмотрела акты и предписания Министерства строительства и архитектуры Пермского края по итогам внеплановых проверок решений администрации Перми и Пермской городской думы в сфере градостроительства. Надзорное ведомство подтвердило законность предписаний минстроя, отметив, что значительная их часть уже была выявлена прокуратурой Перми ранее.

Напомним, летом 2018 года минстрой выявил 21 нарушение в деятельности пермских властей по линии градостроительства: 15 — в решениях гордумы, 6 — в решениях администрации. Они затрагивали процедуры принятия решений по изменению этажности и плотности застройки. То есть, например, на участках в центре города, где высота здания должна была составлять не более 20 м (6 этажей) дума изменяла этажность домов на 54 м (ул. Осинская, 13), на 75 м (ул. Екатерининская,72), на 94 м (ул. Луначарского, 97).

Уплотнялась застройка в разрез положениям Генерального плана Перми. При этом социальной или транспортной инфраструктуры не приумножалось. Изменялись параметры зданий, которые разыгрывались на городских конкурсах на минимальных финансовых условиях, что в результате приводило к ущербу для городского бюджета. Также не соблюдались сроки проведения публичных слушаний. То есть граждан лишали возможности обсуждать и принимать решения относительно параметров новой застройки.

Большая часть нарушений при этом связана с деятельность комиссии по землепользованию и застройки. Результаты проверки показали, что, в основном, они допускались в период с 2013 по 2016 годы.

Поводом для проведения проверки послужило обращение общественной организации «Гражданское участие», в котором она просила проанализировать Генплан и Правила землепользования и застройки Перми, а также дать оценку соответствия основных градорегулирующих документов действующему федеральному и региональному законодательству.

Теперь нарушителям предстоит в 30-дневный срок выполнить предписание краевого минстроя. В пресс-службе мэрии пояснили, что сейчас власти изучают акты проверок.