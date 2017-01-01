Пермский ОНФ предложил создать вокруг Перми «зелёный щит» в 60 тысяч гектар

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Об этом сообщили в пресс-служба общественной организации. Ранее эксперты Общероссийского народного фронта предложили включать сельские леса в состав формируемых «зелёных щитов», чтобы спасти их от уничтожения.

Речь идёт о лесах, ранее находившихся в пользовании сельхозпредприятий. С принятием в 2006 Лесного кодекса такие леса утратили ясный правовой статус, считают в ОНФ. Основная часть этих насаждений «слилась» с сельхозугодьями, и теперь по документам обычное сельскохозяйственное поле ничем не отличается от сельскохозяйственного участка земли, где растёт лес.

В этих условиях недобросовестные граждане стали вырубать леса под видом «расчистки» своих сельскохозяйственных полей.

Дмитрий Миронов, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса:

— Региональное отделение ОНФ в Пермском крае направило в общественную палату ходатайство о создании «зеленого щита» вокруг Перми общей площадью более 60 тыс. гектаров, из них 22 тыс. гектаров — именно сельские леса. Таким образом, бывшие колхозные леса смогут уже сейчас получить необходимую правовую защиту, не дожидаясь момента, пока эта работа будет завершена на федеральном уровне. Мы хотим, чтобы примеру Перми последовали и другие регионы, которые уже сейчас начали бы включать сельские леса в состав существующих и формируемых лесопарковых зеленых поясов.

Эксперт отметил, что сельские леса занимают порядка 40 млн гектар по всей России, и если не решить проблему с их правовой защитой, то рано или поздно все они будут вырублены недобросовестными лесопользователями, что принесёт триллионы рублей ущерба.