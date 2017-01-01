В Перми прошел чемпионат Прикамья по плаванию

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Чемпионат Пермского края по плаванию

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» филиал «ПМУ» поддержал проведение Чемпионата Пермского края по плаванию. С 19 по 20 сентября в спортивном комплексе «Олимпия» 220 спортсменов из Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Осы, Краснокамска, Горнозаводска и Звёздного боролись за право представлять регион на соревнованиях окружного и федерального уровней.

В состязаниях приняли участие мужчины 2005 г.р. и старше и женщины 2006 г.р. и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. Спортсмены выступали в дисциплинах брасс, баттерфляй, плавание на спине, вольным стилем и комплексное плавание на дистанциях от 50 до 1500 метров. За два дня соревнований было разыграно 32 комплекта медалей.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— После большого летнего перерыва мы провели Чемпионат Пермского края по плаванию. Нашей целью был отбор спортсменов для выступлений на соревнованиях более высокого уровня в осенне-зимнем сезоне 2018-2019 годов. Подросли молодые пловцы, которые получили возможность показать себя. А действующие лидеры сборной Пермского края подтвердили свою квалификацию.

Лучшими по числу золотых медалей стали: Дарья Муллакаева (Пермь) — 4 золотых награды; Анастасия Урусова (Березники), Юрий Шарыкин (Пермь), Дмитрий Мартын (Березники) — по 3 золота; Диана Федорочева (Пермь), Алина Михайлова (Чайковский), Михаил Паршаков (Пермь), Руслан Садыков (Краснокамск) и Егор Субботин (Пермь) — по 2 золотых медали.

Анастасия Урусова, золотой призёр соревнований:

— На этих соревнованиях моей целью было занять первое место, чтобы отобраться на первенства России и ПФО. Рада, что у меня это получилось. Я занимаюсь плаванием восьмой год. В ноябре я выполнила норматив Мастера спорта и на открытии Чемпионата мне присвоили это звание. Теперь хочется улучшать результаты, чтобы стать Мастером спорта международного класса.

Руслан Садыков, золотой призер соревнований:

— Я занимаюсь плаванием девять лет. Тренируюсь шесть раз в неделю, пять из них — по две тренировки в день. Чтобы чего-то достичь в плавании, нужно показывать хорошие результаты на тренировках и бороться на соревнованиях. Самое большое мое достижение на данный момент — это третье место на первенстве Европы на открытой воде. В этом сезоне хотелось бы снова отобраться на эти соревнования и попасть в число призёров.

Организаторы Чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагает мощностями для производства 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «КЧХК», г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»







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