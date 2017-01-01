Минстрой Прикамья указал подрядчику по строительству детской поликлиники по ул. Шишкина, 20 на его обязательства

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Сегодня, 21 сентября, краевой минстрой в очередной раз провёл инспекцию строительства детской поликлиники в Кировском районе Перми по адресу ул. Шишкина, 20.

На объект выехали представители министерства, трудовой инспекции Пермского края и генеральный подрядчик стройки. Причиной для проверки послужило заявление нескольких рабочих стройки, что субподрядчик нарушил свои трудовые обязательства перед ними и не выплатил премиальную часть зарплат.

Генеральным подрядчиком строительства поликлиники в Кировском районе выступает ООО «Спецэлектромонтаж». «Сейчас на площадке будущей поликлиники выполняется этап строительства цокольного этажа. Выполнены фундаментные работы, залиты полы, продолжается кладка перегородок. На строительной площадке одновременно находятся от 18 до 20 рабочих. Отставание есть, мы будем его наверстывать», — пояснил директор ООО «Спецэлектромонтаж» Виталий Вихров.

В ответ заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления капитального строительства Игорь Ведерников отметил: «Вопросы, которые касаются исполнения графика работ, содержания стройплощадки, ее дисциплина — это целиком и полностью ваша ответственность в рамках договора. На сегодня ни в той, ни в другой части мы не удовлетворены результатами. Работа людей, техники, соблюдение трудового режима — это то, что вы обязаны мониторить в ежедневном режиме. Нарушений законодательства, трудового распорядка здесь быть должно. Это описано в условии договора, и вы несёте полную ответственность за это».

На днях Минстрой организовал обращение в Трудовую инспекцию для проведения полной проверки по всей ситуации.

Во время проверки руководитель инспекции труда по Пермскому краю Сергей Ковалев отметил, что вчера в государственный орган поступило первое обращение от рабочего стройки о том, что субподрядной организацией несвоевременно выплачивалась зарплата, нарушались сроки и суммы выплат, работникам не представлялась спецодежда.

«В соответствии с законом инспекция проведёт полную проверку. В случае выявления нарушений работодатель понесёт административную ответственность. Кроме того, если инспекция выявит нарушения по факту не выплаты заработной платы более двух месяцев, материалы проверки будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела», — сказал Сергей Ковалев.

Как пояснили в краевом минстрое, строительство всех социально важных объектов находится на особом контроле региональной власти, ситуация на стройплощадках регулярно мониторится. Работы на этом объекте будут завершены в 1 квартале 2019 года.







