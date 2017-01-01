Пермский аэропорт закроют на несколько дней

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Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. Закрытие связано с реконструкцией инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино», которая будет продолжаться несколько недель. Сам же аэропорт будет закрыт всего на несколько суток.

Работы по реконструкции будут проводиться на расстоянии 50 м. от взлётно-посадочной полосы, поэтому по условиям необходимости соблюдения техники безопасности аэропорт на эти дни закроют.

Даты и время закрытия:: 24, 25 и 28 сентября 2018 года с 08.30 до 19.00 по местному времени, 1, 2 и 5 октября 2018 года с 08.30 до 19.00 по местному времени.

В связи с закрытием аэродрома «Большое Савино», авиакомпании, выполняющие рейсы в указанный период, внесли изменения в свои расписания.

В частности:

• рейсы «Аэрофлот» №1200/1201 — отмена;

• рейсы S7 №301/302 — отмена;

• рейс «Аэрофлот» №1393 — перенос времени прибытия с 17.05 на 19.05 по местному времени;

• остальные рейсы — отменены или перенесены на другие дни.



