Количество заявленных свидетелей по делу Павла Ляха сократилось вдвое

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В пятницу, 21 сентября, в Ленинском суде Перми продолжилось рассмотрения дела бывшего министра спорта Прикамья Павла Ляха.

Судья продолжил изучение материалов. Среди прочего, стороны уточнили количество свидетелей, заявленных для дачи показаний по делу. Защита экс-министра заявила о 15 свидетелях со своей стороны, а обвинение — о 20-ти. Изначально было заявлено о привлечении к делу порядка 80 свидетелей с обеих сторон.

Напомним, Павла Ляха обвиняют в превышении должностных полномочий при реконструкции стадиона «Динамо» в 2015 году. На эти цели из бюджета выделили более 45 млн руб. По версии следствия, стоимость работ была завышена на 18 млн руб, при этом по итогу не были выполнены работы на 5 млн руб. По этому эпизоду проходят еще трое обвиняемых: бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов.

Еще один эпизод, связанный с возможным превышением должностных полномочий, в котором обвиняют Павла Ляха, касается выделения средств на спортивные сборы на базе «Раздолье».

Свою вину экс-министр не признаёт.