Манеж «Спартак» закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности

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В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС, в здании выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей, в том числе детей, посещающих спортивные секции. Такое решение принял Дзержинский суд Перми. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Согласно требованиям исполнительного документа, в целях принятия обеспечительных мер необходимо ограничить допуск в легкоатлетический манеж всем лицам, за исключением собственников здания и уполномоченных ими лиц по доверенности для устранения выявленных нарушений. Обязанность по обеспечению контрольно-пропускного режима в манеж возложена на ООО «Магнит-Инвест» и ООО «Дата-Торг».

Определение суда подлежит немедленному исполнению, в связи с чем судебные приставы незамедлительно выехали к манежу. Всем находящимся в здании лицам пришлось его покинуть, после чего двери опечатали Деятельность объекта приостановили до устранения нарушений правил пожарной безопасности.

Сообщается, что судебные приставы будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб.