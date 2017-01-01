«Флаэртиана» объявила лучшие документальные фильмы 2018 года Гран-при фестиваля получила картина «Об отцах и сыновьях» Талала Дерки

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Кадр из фильма «Об отцах и сыновьях» Талала Дерки

Фото: Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Вчера, 20 сентября, стали известны лауреаты 18-го международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Призы вручены в трёх конкурсных программах: международном конкурсе, национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» и студенческом смотре.

Президент фестиваля Павел Печенкин сказал, что рекордное количество зрителей посетили фестиваль 19 сентября, в среду: «Тогда в киноцентре «Премьер» побывали 1454 зрителя. Абсолютный рекорд нашего кинотеатра. На вечер 19 сентября в киноцентре «Премьер» побывали 7340 зрителей, на показах «Вуз-Флаэртианы» в университетах и других учебных заведениях города документальное кино посмотрели 2500студентов. Итого, 9840 зрителей».

Жюри выбирает победителя

Фото: Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Международный конкурс:

Приз зрительских симпатий «За пределом» (Марта Прус, Польша, Германия)

Специальное упоминание жюри «Далёкое созвездие» (Шивон Мизрахи, Великобритания, Турция, Нидерланды)

Специальное упоминание жюри «Песни для Кита» (Руслан Федотов, Россия, Беларусь)

Приз за оригинальное художественное решение — «Серебряный Нанук» «Вкус цемента» (Зиад Калтхум, Германия, Ливан, Сирия, ОАЭ, Катар)

Приз за открытие новых тем и новых героев — «Серебряный Нанук» «Постоянно временная жизнь Мухи» (Рина Кастельнуово, Тамир Эльтерман, Израиль, Германия)

Гран-при за лучший фильм фестиваля — «Большой Золотой Нанук» «Об отцах и сыновьях» (Талал Дерки, Германия, Сирия, Ливан, Катар)

Национальный конкурс «Российская «Флаэртиана»

Приз главного спонсора Группы компаний «АСТЕР» «Вырваться» (Ольга Аверкиева, Россия)

Специальное упоминание жюри за кинематографичность фильма-портрета «Все хотят жить вечно» (Евгений Голынкин, Россия)

Специальное упоминание жюри за критический анализ гендерных стереотипов «Петь» (Ольга Короткая, Россия, Польша)

Специальное упоминание жюри за откровенность и художественность раскрытия образа героя «Небесный тапёр» (Сергей Ландо, Россия)

Приз «Малый золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана» «Вырваться» (Ольга Аверкиева, Россия)

Кадр из фильма «Вырваться» Ольги Аверкиевой

Фото: Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Студенческий конкурс

Приз партнёра фестиваля FESTAGENT «Терапия» (Юлия Серьгина, Россия)

Приз партнёра фестиваля FESTAGENT «Миссия» (Клавдия Бершадская, Россия)

Специальное упоминание жюри «Большие декорации» (Юлия Балабанова, Россия)

Специальное упоминание жюри «Свободные радикалы» (Дарья Гнашко, Россия)

Лучший студенческий фильм «Залом» (Ксения Шкреба, Россия)

Сразу после окончания фестиваля стартует проект «Эхо Флаэртианы». Фестиваль приглашает к сотрудничеству площадки в России. В этом году фильмы покажут и на телеканале Дом.ru Гид. Расписание объявят позднее.

Первые показы «Эха Флаэртианы» пройдут уже в эти выходные. В субботу и воскресенье, 22 и 23 сентября, киноцентр «Премьер» повторит показы в залах синематеки. Цена на билеты соответствует прейскуранту киноцентра.

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