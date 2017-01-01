Депутаты ЗС поддержали закон о прогрессивном транспортном налоге

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В четверг, 20 сентября на пленарном заседании Заксобрания Пермского края народные избранники поддержали в первом чтении законопроект о прогрессивной шкале транспортного налога в крае.

Проект предполагает снижение налоговой нагрузки для владельцев автомобилей почти на 45%. Это транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л. с. и старше пяти лет, от 150 до 175 л. с. независимо от возраста и от 175 до 200 л. с. старше пяти лет. Ещё для 17% собственников легковых автомобилей нагрузка не изменится: новые с мощностью двигателя до 100 л. с., старше 15 лет с мощностью 100—125 л. с. и новые с мощностью двигателя от 175 до 200 л. с. Таким образом, в выигрыше оказывается самый массовый сегмент налогоплательщиков.

Значительное повышение ставок транспортного налога затронет автомобили только мощностью более 275 л. с. Например, для автомобилей свыше 300 л. с. ставка вырастет на 30%. По данным Министерства экономического развития, в Пермском крае таких автомобилей мало, порядка 2%.

Также предлагается увеличить ставки для владельцев дорогих и мощных мотоциклов и «предметов роскоши», не являющихся основным средством передвижения (яхт, катеров и снегоходов).

Отметим, ставки транспортного налога на территории Пермского края не менялись с 2010 года. За этот срок инфляция достигла 82%, а размер ставок для мощных машин, например свыше 300 л. с., на территории края оказался значительно ниже, чем в других субъектах Приволжского федерального округа, и меньше размера, максимально допустимого Налоговым кодексом РФ.