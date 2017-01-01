Гордуму Чайковского возглавили оппозиционеры Спикером гордумы выбрали и. о. координатора местного отделения ЛДПР Александра Русанова

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 21 сентября, состоялось первое заседание нового состава гордумы Чайковского, на котором выбрали руководство представительного органа нового городского округа.

Как стало известно «Новому компаньону», на должность председателя Думы предложили три кандидатуры: директора филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская Г̵С» Алексея Бякова, и. о. координатора местного отделения ЛДПР, директора ООО «Акела» Александра Русанова и члена КПРФ, директора ООО «Триал-Сервис» и депутата Земского собрания прошлого созыва Алексея Наборщикова. В итоге кандидатуру Александра Русанова поддержали 13 депутатов, а Алексея Бякова — 12. Алексей Наборщиков снял свою кандидатуру с голосования. Таким образом, спикером нового городского округа стал представитель оппозиции. Заместителем председателя гордумы будет представитель КПРФ Алексей Наборщиков.

Напомним, по результатам выбором, которые прошли 8 сентября, альянс ЛДПР и КПРФ, которые курировали депутаты Законодательного собрания Олег Постников и Аркадий Непряхин, занял 13 мест из 25 в местной гордуме. Остальные 12 достались пулу главы района Юрия Вострикова.