Пермский Promobot стал ведущим на американском ТВ

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Робот Promobot от одноименной пермской компании-производителя робототехники стал ведущим на популярном америнканском телеканале FOX News. Робот получил имя Оуэн и займется комментированием спортивных новостей. При этом он сможет предсказывать результаты спортивных матчей с помощью нейросети, которая анализирует результаты игр прошлых сезонов. На основе этого Оуэн сможет прогнозировать команду-победителя, счёт и даже то, кто станет лучшим игроком.

Напомним, не так давно компания Promobot заключила контракт с американскими партнёрами на поставку более 2,8 тыс. роботов на американский рынок. Стоимость контракта превысила 3,4 млрд руб. Кроме того, в США откроют сервисный центр, который займется их обслуживанием.

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