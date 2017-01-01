В ближайшие три года объем доходов пермского бюджета вырастет до 17 млрд рублей

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В четверг, 20 сентября, на комитете Пермской гордумы по бюджету депутаты рассмотрели основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2019-2020 годы.

По словам чиновников, в новом трёхлетнем периоде планируется продолжать наращивать инвестиционные расходы.

При этом в 2019 году предусмотрен рост доходов краевой столицы на 3,7% к уровню текущего года. В плановом периоде рост доходов составит 4% и 1,6% в год, их объем доходов увеличится с 16 до 17 млрд рублей.

Как отметила начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина, приоритетными направлениями в социальной сфере станут строительство и реконструкция школ, строительство детских садов и спортивных объектов. В сфере развития инфраструктуры планируется продолжить переселение жителей города из аварийного жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также планируется возобновить мероприятия по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.

По итогам заседания комитета депутаты единогласно депутаты поддержали проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2019-2021 годы.

Напомним, что в сентябре в рамках поэтапной работы подготовки проекта бюджета города на 2019-2021 годы на круглых столах были рассмотрены проекты муниципальных программ с участием пермских депутатов. В заседании круглых столов принимали участие депутаты Пермской городской Думы, представители контрольно-счетной палаты Перми. Проекты муниципальных программ представляли руководители отраслевых департаментов.