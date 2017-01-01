Дмитрий Матвеев переезжает в Московскую область Губернатор подписал заявление министра здравоохранения об увольнении по собственному желанию с 21 сентября

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Фото: Константин Долгановский

В пресс-службе администрации Пермского края подтвердили, что министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев увольняется по собственному желанию. Губернатор подписал его заявление об уходе. Сегодня, 21 сентября, его последний день на рабочем месте. Сейчас Матвеев находится в отпуске. Увольнение связано с личными причинами: ему предложили работу в другом регионе. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», он возглавит минздрав Московский области.

Исполняющим обязанности назначен замминистра Шамиль Биктаев. Источник в правительстве полагает, что в перспективе министерство возглавит или один из заместителей, или один из главврачей. Например, летом 2018 года в минздрав трудоустроилась Оксана Мелехова, главврач городской клинической больницы №2. В прошлом году СМИ прочили на должность министра экс-начальника отдела в департаменте организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Михаила Мальцева (считается близким к советнику губернатора Анатолию Зубареву), другого заместителя министра. Источники «Коммерсант-Прикамье» говорят, что с большой долей вероятности пермский минздрав может возглавит Сергей Вылегжанин, главврач пермской поликлиники №2.