Глава Прикамья проинспектировал строительство детских поликлиник в Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства детских поликлиник в Перми в Индустриальном (ул. Карпинского, 87) и Кировском районах (ул. Шишкина, 20).

Специалисты в будущей детской поликлинике на ул. Карпинского смогут принимать до 350 маленьких пациентов в смену. Сейчас на площадке уже разработан котлован и ведётся забивка свай. Предполагается, что новое медучреждение будет введено в эксплуатацию до конца 2019 года.

По словам главного врача Городской детской клинической поликлиники № 5 Натальи Кабановой, новый корпус станет частью учреждения и позволит повысить качество предоставляемых медицинских услуг, а также снизить нагрузку на медицинский персонал. «Действующий корпус медучреждения перегружен, сейчас наши специалисты в смену принимают почти в 6 раз больше пациентов, чем это позволяет проектная мощность, — пояснила главврач. — В новое здание поликлиники будут переведены 14 тысяч пациентов, что позволит разгрузить специалистов действующих корпусов поликлиники».

Во время инспекционного выезда губернатор также посетил строительную площадку детской поликлиники в Кировском районе. Проектная мощность здания составляет 350 посещений в смену. Сдать объект планируется в 1 квартале 2019 года. Сейчас на площадке ведётся ведётся монтаж плит перекрытий, кирпичная кладка перегородок подвала.

Напомним, до 2019 года в крае предполагается возвести семь детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В этом году начато строительство четырёх детских поликлиник в Кировском, Орджоникидзевском, Индустриальном и Свердловском районах города Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено десять поликлиник, пять больниц, четырёх врачебных амбулатории.

Источник - пресс-служба губернатора Пермского края