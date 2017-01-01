С 1 января в России введут десять новых типов автомобильных номеров

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С 1 января 2019 года в соответствии с приказом Федерального агентства по техрегулированию и метрологии в России ведут новый стандарт (ГОСТ) автомобильных номерных знаков. Разработка документа велась с 2016 года. Её инициатором стал Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ.

ГОСТ, утверждённый приказом Росстандарта, вводит десять новых типов автономеров. Отдельные номерные знаки появятся для праворульных машин. Для раритетных и спортивных автомобилей тоже — на их номерах появятся отделённые чертой буквы «К» или «С». Для мотоциклистов станут доступны номера меньшего размера. Кроме того, впервые появятся специальные госзнаки для мопедов, сходные по размеру с мотоциклетными. Также вводятся госзнаки для квадроциклов и особые мотоциклетные номера на красном фоне для сотрудников иностранных дипмиссий.

Отметим, нынешний стандарт автономеров действует с 1993 года. За это время он серьёзно устарел.

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