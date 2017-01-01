«Ростелеком» наказали за нарушения при оказании услуг связи в территориях Прикамья Компании назначен штраф

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Фото: ru.wikipedia.org

Арбитражный суд Пермского края признал ПАО «Ростелеком» виновным в административном правонарушении ч.3 ст. 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Обществу назначен штраф в размере 31 тыс. руб.

Как сообщили в Роскомнадзоре, пермское Управление ведомства выявило, что компания не соблюдала нормы, регулирующие эксплуатацию сетей и сооружений связи сразу в 38 населённых пунктах Ординского, Суксунского, Октябрьского, Уинского муниципальных районов Прикамья. Причиной стала неисправность или отсутствие таксофонов в этих населённых пунктах..

Их жителям не предоставлялись местные телефонные соединения для передачи голосовой информации, не обеспечивались внутризонные телефонные соединения, доступ к услугам связи других операторов и системе информационно-справочного обслуживания, а также возможность бесплатного круглосуточного вызова экстренных служб.

Тем самым ПАО «Ростелеком» нарушило Правила оказания универсальных услуг связи, утверждённых правительством России, п. 5 лицензии на оказание услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и п. 1 ст. 46 Закона «О связи».