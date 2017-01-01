Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 21 сентября

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Завод зовёт! Горожане могут поделиться гордостью семьи и узнать легенды о заводской Перми. Истории и легенды промышленных предприятий города становятся достоянием и предметом гордости широчайшего круга пермяков — благодаря III городскому историческому форуму.

Район под прикрытием. Компания ПЗСП оборудовала помещения транспортного колледжа на Вышке-2 под пожарное депо.

Дмитрий Малютин: Мы определили приоритеты на ближайшее время. Первый заместитель председателя Пермской городской думы отчитался перед избирателями о депутатской работе в течение первого полугодия и рассказал о планах на будущее.

Подарите городу события и факты прошедшей эпохи. Пермяков приглашают принять участие в конкурсе семейных историй «Моя семья в истории города».

Вячеслав Григорьев: Борьба была конкурентной. Лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края прокомментировал итоги выборов.

В чём сила? В дружбе, брат! Города Пермь и Дуйсбург отметили почётной грамотой министров иностранных дел России и Германии.

Наш — третий дорожный! Итогом трёхлетних дорожных работ в Перми стали 3 млн кв. м отремонтированных и построенных дорог.

Сергей Емельянов: Всё зависит от собственников. Коммерческий директор управляющей организации ООО «Альфа» — о том, что происходит на рынке ЖКХ, почему люди не верят управляющим компаниям и что включает в себя новый стандарт качества управления жилым фондом.

«Российская школа: векторы успеха». Директор пермской гимназии вошёл в число победителей всероссийского конкурса.

Зима не ждёт. Запуск отопления в объекты социальной сферы Перми начался 20 сентября.

Легальный сброс. Компания «НОВОГОР» ведёт борьбу с несанкционированным вывозом жидких бытовых отходов.

Проверка на прочность. Три теста для оценки здоровья позвоночника.

Кошелёк или... лекарство? Врачи призывают льготников не торопиться отказываться от права на потенциально нужные лекарства.

Звук волшебной виолончели. Один из лучших виолончелистов мира выступит в Пермской филармонии.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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