Комитет по сельскому хозяйству «ОПОРЫ РОССИИ» возглавил Ринат Гизатулин

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Москва, Россия – 20 сентября 2018 года. По инициативе «УРАЛХИМа» в «ОПОРЕ РОССИИ» создан Комитет по сельскому хозяйству. Соответствующее решение было принято по итогам прошедшего 18 сентября 2018 года заседания президиума правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Комитет возглавил заместитель генерального директора АО «ОХК» УРАЛХИМ» Ринат Гизатулин.

Перед Комитетом стоит целый ряд задач: участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере агропромышленного комплекса, анализ государственного регулирования отрасли, повышение эффективности сельскохозяйственных рынков и создание благоприятных условий для производства, переработки и сбыта продукции. Членам комитета предстоит формировать позицию отрасли по вопросам, касающимся контрольно-надзорной деятельности.

В план работы комитета вошли предложения компании «УРАЛХИМ» на 2018-2019 гг. касающиеся реализации указа Президента Российской Федерации №204 в области наращивания экспорта, повышения производительности, развития сельхозкооперации и фермерства. Кроме того, Комитет намерен выступить с инициативами в области цифровизации и обеспечения доступа к агрохимическим данным в сельском хозяйстве, а также на основе лучших мировых практик земледелия разработать комплекс мер по внедрению современных систем земледелия, применению удобрений и средств защиты растений с учетом региональных особенностей.

«ОПОРА РОССИИ» – это площадка для профессионального диалога между владельцами и руководителями предприятий и представителями исполнительных органов власти. При непосредственном участии организации был разработан ряд федеральных законов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в России.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место – по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»