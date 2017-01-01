ВТБ снизил ставки при оформлении ипотеки по 2-НДФЛ и форме банка

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Новые условия ипотеки ВТБ действуют на все объекты АО «ПЗСП»

Банк ВТБ* на 0,7 процентных пункта снизил ставки при оформлении ипотеки по двум документам. Теперь клиенты могут получить кредит без подтверждения дохода на тех же условиях, что и при предоставлении справки 2-НДФЛ или по форме банка.

Так, новые льготные условия по ипотеке от банка ВТБ в сумме с акцией распродажи квартир от АО «ПЗСП» позволят сэкономить при покупке квартиры на ул. Целинной, 57** сотни тысяч рублей.

Ставка по такой ипотеке от ВТБ составит 8,9% при покупке новостройки или готового жилья площадью более 65 кв. м и 9,6% при покупке жилья меньшего метража. При этом при покупке клиентам потребуется внести первоначальный взнос: 30% собственных средств от стоимости квартиры в новостройке и 40% — от стоимости готового жилья.

Более подробную информацию об ипотечных акциях на квартиры ПЗСП от банков и от самого застройщика можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 300-7977 либо на сайте компании http://pzsp.ru/.

* ПАО «ВТБ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1000 от 08.06.2015 г..

** Проектная декларация доступна по ссылке http://pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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