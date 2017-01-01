«Победа» открыла прямые авиарейсы Пермь-Минеральные Воды

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На этой неделе состоялись первые регулярные рейсы авиакомпании «Победа» по маршруту Пермь-Минеральные Воды. Полёты будут выполняться два раза в неделю на самолёте Boeing 737-800.

В министерстве транспорта Пермского края отметили, что лоукостер «Победа» продолжает расширять маршрутную сеть из аэропорта «Пермь». Сейчас компания выполняет рейсы из столицы Прикамья в Москву, Сочи, Анапу и Минеральные воды. А с 29 октября планирует открыть прямой рейс из Перми в Тбилиси.