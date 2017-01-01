КРПК не планирует возвращать в бюджет деньги от продажи акций пермского аэропорта

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АО «Корпорация развития Пермского края» не планирует возвращать в бюджет деньги от продажи акций пермского аэропорта. Об этом заявил министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Его слова приводит «Коммерсант-Прикамье». «Эти деньги не могут быть возвращены в бюджет. Уменьшение уставного капитала — процедура, которая регулируется акционерным законодательством. По сути, для этого нам нужно приступить к ликвидации акционерного общества», — рассказал чиновник на заседании экономического комитета Заксобрания Пермского края.

Напомним, в 2017 году КРПК получила 1 млрд руб. от холдинга «Новапорт» за продажу акций аэропорта «Пермь». Это целевые средства, которые корпорация должна перечислить в бюджет. Именно так поступил предыдущий топ-менеджмент КРПК, перечисливший первый транш от «Новапорта» на 500 млн руб. в 2015 году.