В Перми планируют продавать ветхие объекты культурного наследия Это позволит сократить бюджетные расходы на их содержание

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Фото: Константин Долгановский

В среду, 19 сентября на заседании комитета Гордумы Перми по вопросам градостроительства обсуждалось положение, которое позволит приватизировать или отдавать в аренду объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности. Речь идёт о тех объектах (прежде всего зданиях), которые находятся в непригодном состоянии.

По словам инициатора положения, начальника департамента имущественных отношений горадминистрации Михаила Берникова, в Перми сейчас четыре отдельно стоящих пустующих здания и 15 встроенных помещений, 13 из которых пустующие и два — арендованные.

По его словам, необходимость в принятия такого Положения связана с федеральным законом о приватизации государственного и муниципального имущества в рамках которого каждый муниципалитет обязан разработать порядок приватизации объектов.

«Целесообразность обусловлена и снижением затрат бюджета Перми по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих значительных вложений и невостребованных на общих основаниях, — отметил чиновник.

Сразу несколько членов комиссии высказали недовольство отсутствием подробной информации на этот счёт.

Владимир Молоковских, депутат Пермской городской думы:

— В докладе говорилось о повышении доходной части, о том, что бюджет несёт значительные затраты на содержание объектов, но нет ни перечня имущества, ни сумм затрат, ни расчётов по доходам, которые муниципалитет планирует получить от их продажи или сдачи в аренду.

Нет механизма по которому мы будем определять степень неудовлетворительности состояния и станет ли оно хуже после возвращения объектов обратно из аренды.

Примечательно, что на период 2020-21 годов планируется в список на приватизацию включить лишь один объект культурного наследия по адресу: ул. Восстания, 55.

«Стоит ли принимать Положение ради одного объекта?», — задал вопрос Владимир Молоковских.

Михаил Берников рассказал, что состояние объектов будет определять инспекция по охране памятников, так же такая информация находится в паспорте объекта. А помимо одного здания на Восстания могут появиться и новые. В свою очередь, замглавы горадминистрации Виктор Агеев пояснил, что объекты культурного наследия, которые используются в интересах муниципалитета, содержатся должным образом — это ряд административных зданий, образовательных учреждений и т.д. Есть и объекты в неудовлетворительном состоянии и «мы не видим целесообразности для их использования в муниципальных целях. Стоимость их восстановления существенного выше нового строительства аналогичных объектов. Продажа либо передача в аренду — совершенно легальная форма распоряжения ими».

Начальник департамента имущественных отношений пояснил, что по таким объектам будет конкурс и согласно Положению, устанавливается контроль за выполнением работ победителем: «В случае невыполнения условий победителем конкурса у нас есть право на расторжение договора и проданный объект возвращается. По каждому объекту будет установлен срок восстановления».

Виктор Агеев добавил, что прежде чем начать работы, победитель конкурса, а фактически инвестор в объект культурного наследия, все работы будут согласовываться с инспекцией по охране памятника, то есть отойти от них и заниматься самодеятельностью он не сможет.

Хотя депутат Молоковских напомнил, что пример самовольного изменения такого объекта был — кинотеатр «Кристалл», который фактически был снесён и на его месте построен новый.

Отметим, что на сегодняшний день ни одно здание из вышеупомянутого перечня на продажу не выставлялось.

В результате члены комитета всё же поддержали инициативу, но с оговорками — им необходимо предоставить больше информации. Прежде чем вынести его на рассмотрение пленарного заседания гордумы, Положение должно быть рассмотрено думским комитетом по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.