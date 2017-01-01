Рабочая группа по реализации Генплана Перми не собралась ни разу за полтора года

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На заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 19 сентября депутат Михаил Бесфамильный поднял вопрос о результатах реализации генплана города.

Михаил Бесфамильный, депутат Гордумы Перми:

— Мы много говорим о генплане, но этапы, которые должны были быть сделаны давно, не реализуются. Нет программы комплексного развития по транспорту. По реализации генплана была создана рабочая группа, но за полтора года они ни разу не собралась.

Он предложил горадминистрации предоставить данные по отдельным параметрам.

Начальник департамента градостроительства и архитектуры горадминистрации Мария Норова сообщила, что ей неизвестно почему рабочая группа ни разу не собиралась. Кроме того, она рассказала, что сейчас проводится аналитическая работа по поводу показателей реализации генплана и к 1 февраля 2019 года она будет представлена.

Работу группы планируется возобновить в конце сентября, где будут рассматриваться вопросы возможных изменений в генплан в связи с реализацией проекта «Пермь-300».

Председатель комитета Алексей Дёмкин отметил, что зацикливаться на программе к 300-летию не стоит: «На этом празднике жизнь не заканчивается и генеральный план у нас не для этого создавался».