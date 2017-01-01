Власти Перми начали приёмку социальных объектов на Иве

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На заседании комитета Гордумы Перми по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 19 сентября начальник департамента градостроительства и архитектуры горадминистрации Мария Норова сообщила, что началась приёмка объектов социальной инфраструктуры в микрорайоне Ива, освоением которого занимается ООО СИК «Девелопмент-Юг».

По её словам, компания в рамках договора с горадминистрацией построила два раздаточных пункта детского питания и служебную квартиру для участкового врача. До конца года эти объекты будут переданы в муниципальную собственность.

Кроме того, Норова сообщила, что детский сад на 300 мест готов на 90%. На 1 декабря запланирована подача заявления на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас готовится эскизный проект школы и вносятся изменения в документацию по планировке поликлиники.

В ближайшее время горадминистрация начнёт приёмку сетей наружного освещения и ливневой канализации.

Напомним, в рамках прошлого заседания комитета, прошедшего 22 августа, Норова сообщила, что застройщику выданы 23 разрешения под жилую застройку общей площадью более 135 тыс. кв.м. Под объекты нежилого назначения выданы три разрешения (более 8 тыс. кв.м.). Застройщик получил 13 разрешений на ввод в эксплуатацию. Из них 12 жилые дома (более 71 тыс. кв.м.)

В рамках социальных обязательств по договору комплексного освоения территории микрорайона компания обязалась: в 2018 году передать в муниципальную собственность здание детского сада на 300 мест; в 2020 году сдать в эксплуатацию амбулаторно-поликлиническое заведение, женскую консультацию, станцию скорой помощи, травмпункт и культурно-досуговый центр; к 2021 году сдать в эксплуатацию детский сад на 335 мест, школу на 1626 мест, физкультурно-оздоровительный центр со спортзалом и бассейном, а также 25 спортплощадок.