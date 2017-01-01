«Пермская библиотека» смотрит в глубинку Восемь новых изданий получили гранты Министерства культуры Пермского края

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Заседание экспертного совета программы краевого минкульта «Пермская библиотека» поддержало новые издательские проекты, среди которых — сборник театральных рецензий, поэзия, краеведческая литература и многое другое.

Так получилось, что половина изданий подготовлены не в Перми, а в других территориях Пермского края. Благодаря этим проектам пермская глубинка получит право собственного голоса — мудрого и поэтичного.

Дмитрий Никитин, чей сборник «Всё начинается с тишины» планирует издать Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурных инициатив «Анбур» («Азбука»), — коми-пермяцкий поэт, который писал по-русски. В Коми-Пермяцком округе ежегодно публикуется пять-шесть изданий художественной литературы, однако среди них нет произведений литераторов, пишущих на русском языке. Как правило, это произведения классиков коми-пермяцкой литературы или сборники разных авторов, пишущих и на коми-пермяцком, и на русском языках.

Дмитрий Никитин — знаковая фигура в общественно-политической и культурной жизни Коми-Пермяцкого округа, поэт и журналист, ушедший из жизни в 2017 году. В сборник, который станет итогом его поэтического творчества, планируется включить 113 произведений автора — как ранее изданные, так и неопубликованные стихотворения 2006—2017 годов.

Поэтический сборник Ольги Якуниной «И в каждой строчке к Родине любовь…» запланирован к выпуску в столь же отдалённой территории — Красновишерском районе.

...Творческие встречи в клубе любителей поэзии «Откровение», созданном при Центральной районной библиотеке, проводятся с 2015 года: литературно-музыкальные часы, встречи с писателями и поэтами, конкурсы, которые помогают найти новые литературные имена. Среди новых поэтических имён и Ольга Якунина, ставшая в 2016 году победителем краеведческого фестиваля-конкурса литературного творчества «Решетовские встречи» в Березниках в номинации «Лучшее поэтическое произведение» с формулировкой «за живописность строк». Кроме издания её сборника библиотека планирует провести серию встреч с автором.

Ещё одна поэтическая книга выйдет в Кишерти. Проект «Он наш земляк — он наша гордость!» посвящён творчеству поэта Николая Кинёва, имя которого носит Кишертская центральная межпоселенческая библиотека. Именно библиотека выступила инициатором переиздания произведений Кинёва. Как сказано в комментарии к заявке на грант, «сборник его произведений «Вот тот мир, где жили мы с тобой…» — это самая любимая книга наших читателей. По достоинству оценена эта книга и писателями-мэтрами, её автор стал лауреатом литературной премии имени Мамина-Сибиряка. В этом году исполняется 15 лет, как эта книга вышла в свет».

2018 год был бы для Николая Кинёва юбилейным: ему исполнилось бы 75 лет, 35 лет назад вышла в свет его книга «Слети к нам, тихий вечер», 30 лет назад — книга «Белая роща».

Наконец, четвёртая книга «из глубинки», получившая шанс на издание благодаря «Пермской библиотеке», носит краеведческий характер. Сборник исторических очерков о деревне Пакли Осинского района и её жителях так и называется — «Пакли». Её авторы, Николай Надсон и Татьяна Титова, описывают главные вехи в истории старинной деревни, её обустройство, события, произошедшие за несколько столетий, основные фамилии и семейные роды, издавна проживавшие на этом месте. Опираясь на архивные источники, они в то же время пользовались непосредственными наблюдениями и устными рассказами паклинцев и выходцев из деревни. В качестве иллюстраций представлены уникальные фотографии, хранящиеся в семьях более ста лет.

Авторы надеются подать пример другим краеведам, мечтающим о создании летописи своей малой родины.

Среди пермских проектов, получивших грант «Пермской библиотеки», лишь одна художественная книга — сборник рассказов Олега Черняка «Голос парящей души», который планирует издать постоянный участник «Пермской библиотеки» — Пермское отделение Союза писателей России.

Как сказано в комментарии заведующей кафедрой современной российской литературы Пермского гуманитарно-педагогического университета Юлии Даниленко, «Герои рассказов Олега Черняка — обычные люди, которые ищут свою судьбу, счастье, своё место в жизни. Это тридцати—сорокалетние люди, рождённые ещё в СССР, пережившие распад страны и попытавшиеся вписаться в новую, непонятную ситуацию становления новой системы. С детскими травмами, прошедшие Афганистан или выросшие в благополучных интеллигентных семьях, все оказываются равны перед судьбой, все одинаково хотят любви и счастья».

Издатель планирует провести серию творческих встреч с писателем.

Сборник театрально-критических материалов «Перекличка театральных эпох», который планирует издать Пермское отделение Союза театральных деятелей России, приурочен к 70-летию Пермского краевого фестиваля-смотра «Театральная весна». Этот фестиваль-долгожитель — уникальное явление в российском масштабе. Авторы-составители Софья Ляпустина и Галина Куличкина провели огромную архивную работу, разыскивая критические материалы, посвящённые ключевым театральным постановкам и выдающимся фигурам пермской театральной истории за 70 лет.

Электронный сборник «Страницы истории Пермского музыкального колледжа» посвящён 95-летию учебного заведения. В него войдут архивные исследования, фотодокументы, воспоминания преподавателей и выпускников. К работе планируется привлечь нынешних студентов колледжа. Сборник будет представлен на концерте, посвящённом 95-летию колледжа.

Кроме того, «Пермская библиотека» поддержала традиционный краеведческий сборник «Пермский дом в истории и культуре края», который с 2008 года издаёт Центральная городская библиотека им. Пушкина. Нынешний выпуск — десятый, юбилейный.

Научные статьи, рассказы о результатах краеведческих поисков, воспоминания, архивные документы, исторические справки о памятниках архитектуры, истории и культуры Перми, включённые в сборник, содержат сведения о современном состоянии пермской архитектуры, о домах, давно исчезнувших и оставшихся в памяти пермяков мифами и легендами, и тех, что украшают наш город сегодня. Дом представлен здесь не только как часть городской инфраструктуры, но и как способ самовыражения души человека, построившего его для себя или живущего в нём.