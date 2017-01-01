За лето «МегаФон» улучшил качество связи на десятках улиц Перми

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19 сентября 2018 года, Екатеринбург. Свыше 200 улиц Большого Урала получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет. Инженеры «МегаФона» провели масштабные технические работы на сети с начала лета и повысили качество предоставляемых услуг.

География стройплощадок затронула 65 населённых пунктов, где проживают свыше девяти миллионов человек. Инженеры установили новые объекты связи на территории мегаполисов, крупных городов региона, сёл, нефтяных месторождений Югры, и вдоль автомобильных трасс.

«Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю строительную кампанию мы запустили десятки базовых станций. Благодаря этому связь стала надёжнее, а интернет-соединение более стабильным и быстрым», — отмечает директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.

В Пермском крае новый комфорт мобильных услуг смогут оценить жители населенных пунктов: Пермь, Чайковский, Чернушка, п. Голый Мыс и с. Федорки.

В Перми улучшения будут заметны на улицах Луначарского, Героев Хасана, Комсомольский проспект, Газеты Звезда, Братская, Восстания, Рабочая, Уинская, Гашкова, Петропавловская, бульвар Гагарина, Крупской, проспект Парковый, Тбилисская, Плеханова, Братьев Игнатовых, Новосибирская, Встречная, Екатерининская, Ленина, Леонова, Куйбышева, Репина.

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