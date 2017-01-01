Решение об отсрочке продажи здания «БМ» на торгах перенесено на 25 октября Ходатайства ООО «ПФК» о привлечении третьих лиц и отложении рассмотрения дела суд отклонил

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Здание бассейна БМ

Фото: Евгений Запискин

Сегодня, 19 сентября в Ленинском районном суде прошло очередное рассмотрение заявления ООО «БМ» об отсрочке в выплате задолженности перед ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК) в размере 53,9 млн руб. и приостановлении на период отсрочки исполнительного производства — реализации здания бассейна на торгах.

Напомним, ООО «ПФК» выкупило задолженность ООО «БМ» по банковскому кредиту. Задолженность «БМ» перед «ПФК» зафиксирована судебным решением в ноябре 2017 года. В декабре 2017 года «ПФК» обратилась в суд с требованием обратить взыскание на заложенное имущество — здание бассейна и земельный участок под ним. Однако Ленинской суд отказал в этом требовании. Позже в апелляционной инстанции Пермского краевого суда «ПФК» добилась обращения взыскания на здание бассейна. Было возбуждено исполнительное производство. Однако ООО «БМ» 30 августа обратилось с заявлением об отсрочке выплаты долга и, соответственно, исполнения судебного акта — продажи здания.

В судебном заседании под председательством судьи Александра Алексеева ООО «БМ» подтвердило свои требования. В качестве обоснования представители бассейна представили график погашения задолженности в двух вариантах — на семь месяцев (в случае, если второй участник общества ООО «Консалтинг-сервис» также внесёт часть средств) и на 13 месяцев — в случае, если «БМ» будет гасить долг самостоятельно. Также представители «БМ» сообщили о «социальной нагрузке», которую несёт бассейн, исполняя муниципальные спортивные программы и высказывали опасение, что в случае реализации исполнительного листа эти программы будут прекращены.

В свою очередь, представители ООО «ПФК» указали, что, по их мнению, баланс ООО «БМ» не позволяет рассчитаться с долгами. Предприятие находится в предбанкротном состоянии: при выручке 34 млн руб. (2015 год), 39 млн руб. (2017 год) «БМ» имеет много расходов и долгов. Помимо «ПФК», в числе кредиторов также есть компания «Семарс» и другие. Существует и задолженность перед налоговыми органами, задолженность по зарплате перед сотрудниками. В представленном «БМ» графике погашения и бизнес-плане финансового оздоровления предприятия не отражены в должном объёме налоговые платежи, существующие долги — и в целом, по словам юристов, он «составлен с ошибками». Таким образом, считает «ПФК», реальная возможность погасить задолженность в указанные сроки отсутствует. Представленный график погашения также ничем не обоснован. Что касается заявлений о прекращении в случае продажи здания социальных программ и смены назначения бассейна, представители «ПФК» назвали их ничем не обоснованными: объект представляет бизнес-интерес именно как бассейн, его «перепрофилирование» не оправдано.

В суде было заявлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица представителя ООО «Консалтинг-сервис» как держателя 50% доли общества. Представители «ПФК» предложили заслушать позицию общества по поводу возможности внесения денежных средств для погашения задолженности. В удовлетворении этого ходатайства было отказано.

Также сторона «ПФК» ходатайствовала об отложении рассмотрения дела, поскольку на сегодняшний день есть не урегулированный спор между директором бассейна, владеющей 50% доли Еленой Семёновой и её мужем Сергеем Семёновым. Супруг обратился в суд с требованием о разделе имущества в части доли ООО «БМ» — по 25%. Рассмотрение этого заявления назначено на 15 ноября. В этом ходатайстве представителям ООО «ПФК» тоже было отказано.

Что касается выплаты долга, то по подсчётам, с момента его образования к моменту суда на счетах ООО «БМ» должно быть аккумулировано около 18 млн руб., если придерживаться их же предполагаемого графика погашения. На вопрос судьи о том, существуют ли на счетах ООО «БМ» такие средства, представители общества ответили отрицательно.

С учётом необходимости ознакомления с финансовыми документами суд был перенесён на 25 октября.

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