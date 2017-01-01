Власти Перми добились смены зонирования ул. Полины Осипенко, 56а обратно на зону ЦС-3

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края по иску Администрации Перми к Управлению Росреестра по Пермскому краю.

Городские власти добивались смены зонирования земельного участка по ул. Полины Осипенко, 56а с зоны жилых многоквартирных домов на зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3).

Ранее, в ноябре 2013 года решение о включении этого участка в границы территориальной зоны ЦС-3 приняла Пермская городская дума. С такой просьбой к народным избранникам вышли местные жители, так как спортивная площадка, которая находится в границах этой территории, — единственная во всём микрорайоне.

Учитывая это, власти Перми собирались построить там физкультурно-оздоровительный центр. Однако, в декабре 2017 года обнаружилось, что в госкадартр недвижимости внесли изменения. Вид разрешенного использования земельного участка по ул. Полины Осипенко, 56а со «спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреждения» превратился в «многоквартирные жилые дома разных типов».

Именно эти действия, произведенные ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Пермскому краю» Администрация Перми просила признать незаконными.

В результате теперь Управлению Россреестра по Пермскому краю придётся вновь перевести эту территорию в зону ЦС-3, а жители близлежащих домов и дальше смогут заниматься спортом прямо во дворе.