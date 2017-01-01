Запуск отопления в объекты соцсферы Перми начнется с 20 сентября

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С 20 сентября тепло начнет поступать в объекты социальной сферы: детские сады, школы и больницы Затем отопление начнёт подаваться и в жилые дома, сообщили в департаменте ЖКХ Перми.

В первую очередь, тепло начнёт поступать в социальные учреждения: школы, детские сады, больницы, учреждения дополнительного образования и так далее. С 20 сентября ресурсоснабжающие организации обязаны приступить к запуску тепла в объекты соцсферы. Специалисты поясняют, что прогрев помещений займет несколько дней.

Подача тепла в жилые дома по закону начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не будет подниматься выше 8°. Однако, в Перми сложилась традиция запускать тепло раньше установленных сроков.

Во время запуска тепла возможны утечки из систем отопления в квартирах или отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных «пробок». В этом случае жильцам необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу.

Также будет работать традиционная телефонная линия для обращения жителей. О дате начала ее работы будет сообщено дополнительно.

Максим Рябенко, технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания»:

— Отопление появится в квартирах пермяков постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. Период пусконаладочных работ может занять до двух недель. Основная ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях — УК и ТСЖ. Их задача — проконтролировать работу энергоустановок домов, чтобы в стояках не возникало завоздушиваний, а теплоноситель внутри здания распределялся равномерно. В случае отсутствия отопления гражданам необходимо обращаться в свои УК и ТСЖ, контактные телефоны указаны на квитанциях. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.

Станислав Баскаков, и.о. директора ПМУП «Городское Коммунальное и Тепловое хозяйство»:

— Летние месяцы для муниципального предприятия неизменно становятся важнейшим этапом работы ради обеспечения успешного прохождения отопительного сезона. Нашей организацией к отопительному сезону были подготовлены 14 котельных предприятий, 43 ЦТП и 243 км тепловых сетей. Тем временем, хотя отопительный сезон только начинается, уже вскоре начнется подготовка к следующей зиме 2019-2020, а именно разработка очередного плана мероприятий. К реализации этого плана приступим в январе.

Инна Дубровина, директор школы №47:

— Готовить школу к отопительному сезону мы начали еще весной этого года. Была проведена опрессовка системы отопления, произведен текущий ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения. Также был разработан и своевременно сдан паспорт готовности школы к отопительному сезону. Наш тепловой пункт был принят представителями «ПСК». Мы полностью готовы к запуску тепла. Приоритетом нашей работы, прежде всего, является создание комфортной среды для ребят.





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