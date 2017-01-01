«Кибердружинники» проследят за соцсетями пермских подростков, склонных к суициду Для их родителей создадут курсы и школу родительского образования

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В краевом Заксобрании состоялось заседание комитета по социальной политике. Участники обсудили вопросы профилактики и выявления суицидальных наклонностей несовершеннолетних, а также проблемы семейного неблагополучия.

По словам директора департамента социальной политики краевого правительства Елены Кравчук, для решения этих проблем в 2019 году создадут шесть межрайонных психологических центров. Они призваны помочь психологам, которые работают в образовательных учреждениях региона.

Елена Кравчук, директор департамента соцполитики правительства Прикамья:

— В дорожной карте, которую мы разработали, обозначена трёхступенчатая система оказания психологической помощи детям и их родителям. Будет организована как выездная работа специалистов, так и работа на местах. В особых случаях, если возникнет необходимость, помощь окажут и в краевом психологическом центре.

Выявлять склонных к суициду подростков чиновники намерены, в том числе, через социальные сети. Мониторинг будут вести специально обученные «кибердружинники». Профилактическая работа затронет и родителей несовершеннолетних. Для них создадут информационные курсы и школу родительского образования по проблемам воспитания. Кроме того, для профилактики детской и подростковой преступности во всех муниципалитетах Прикамья планируется развивать добровольческие отряды с привлечением волонтёров-наставников. Их задачей станет постоянная работа с несовершеннолетними, которые имеют проблемы с законом.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что подход к тестированию учащихся на предмет употребления ими спиртного или наркотиков, претерпит изменения. «В этом году тестирование учащихся проводится в более широком спектре, на выявление тех, кто склонен к рискованному поведению вообще. Школа будет иметь списки таких школьников, но при условии, что родители дадут своё согласие на тестирование и, если буду выявлены те или иные риски, то будут даны направления к врачу, но, опять же, если на то дадут разрешение родители учащихся», — отметила министр.