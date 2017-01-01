В Каму выпустили 25 тысяч мальков стерляди

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Около 1 млн руб. ООО «Порт Пермь» направило на мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в бассейне Камы. Согласно правил, утвержденных правительством Российской Федерации «Об организации искусственного воспроизводств водных биологических ресурсов», 3 сентября в акватории Камы в районе поселка Новоильинский сотрудниками осетровой фермы из Добрянки было выпущено 25 644 малька стерляди.

Мероприятие проходило под контролем Средневолжского территориального Управления Росрыболовства.

«Порт Пермь» ведет добычу нерудностроительных материалов в акватории Камы и ежегодно проводит мероприятия искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе мероприятия по зарыблению реки. Надеемся, что выпуск стерляди поможет восстановить популяцию стерляди, которая в настоящее время внесена в Красную книгу Пермского края»- пояснил генеральный директор ООО «Порт Пермь» Андрей Мальцев.

Источник — пресс-служба ООО «Порт Пермь»