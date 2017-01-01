В Пермском крае создан Совет по развитию волонтёрства

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В понедельник, 17 сентября, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о создании Совета по развитию добровольчества (волонтёрства).

Как следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, совет будет постоянно действующим совещательным органов, организованным в целях повышения эффективности добровольческой (волонтёрской) деятельности в Пермском крае.

Члены Совета будут определять направления развития волонтёрства и разрабатывать меры по его поддержке. Курировать совет будет региональное министерство образования Пермского края.

В Совет войдут 23 члена, включая представителей министерств, департаментов и общественных организаций. Председателем назначен вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков.