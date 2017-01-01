В субботу в значительной части Орджоникидзевского района отключат воду

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В субботу, 22 сентября, значительная часть Орджоникидзевского района Перми останется без воды. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье». Причина — аварийно-восстановительные работы.

С 9:00 до 17:00 без воды останутся дома по улицам:

Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8;

Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 20;

Васильевская, 4Б;

Евгения Пузырева, 4, 14, 23;

Железнодорожная, 1, 1А;

Корсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Малореченская, 12;

Мозырьская, 3, 5, 9, 9А, 26;

Мозырьский пер. 1-й, 2;

Мозырьский пер. 2-й, 6;

Оршанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20;

Пинская, 1;

Пришвина, 1;

Прохладная, 2;

Сестрорецкая, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 24, 26;

Сиреневая, 1;

Сосновая, 5;

Сухумская, 3, 4А, 5, 6, 6А, 8, 10, 19.