В субботу в значительной части Орджоникидзевского района отключат воду
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В субботу, 22 сентября, значительная часть Орджоникидзевского района Перми останется без воды. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье». Причина — аварийно-восстановительные работы.
С 9:00 до 17:00 без воды останутся дома по улицам:
Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8;
Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 20;
Васильевская, 4Б;
Евгения Пузырева, 4, 14, 23;
Железнодорожная, 1, 1А;
Корсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Малореченская, 12;
Мозырьская, 3, 5, 9, 9А, 26;
Мозырьский пер. 1-й, 2;
Мозырьский пер. 2-й, 6;
Оршанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20;
Пинская, 1;
Пришвина, 1;
Прохладная, 2;
Сестрорецкая, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 24, 26;
Сиреневая, 1;
Сосновая, 5;
Сухумская, 3, 4А, 5, 6, 6А, 8, 10, 19.
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