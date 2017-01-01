Пермский «Инкаб» открыл производство в Техасе Компания уже запустила версию сайта для американских пользователей

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Нового компаньону», пермский завод по производству оптических кабелей ООО «Инкаб» открыл завод в США (Арлингтон, Техас). Это якобы необходимо для того, чтобы выйти на американский рынок, сообщает источник.

Сайт incabamerica.com дублирует российскую страницу. Президентом компании Incab America LLC значится действующий директор и совладелец «пермского» «Инкаба» Александр Смильгевич. Вице-президент — Майл Риддл. Кроме того, на сайте указан американский адрес компании: 640 107th Street, Arlington, TX 76011.

Скриншот incabamerica.com

По данным sbis.ru 50% в ООО «Инкаб» принадлежит экс-депутату Пермской гордумы Александру Смильгевичу.

В «Инкабе» отказались от каких-либо комментариев.