Строительство бассейна на Сысольской закончат в октябре

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Он станет первым бассейном правобережной части города, сообщили в пресс-службе городской администрации

Общая площадь одноэтажного бассейна с цокольным этажом составит 1,5 тыс. кв. м. В здании разместят плавательную чашу, спортзал, зал сухого плавания, медкабинет.

Подрядчик ООО «Полярис» приступил к работе еще в августе прошлого года. За это время смонтировали коробку здания, мягкую кровлю и сендвич панели, обустроили наружные сети. Сейчас идут отделочные работы, монтируются двери и электропроводка.

Кроме того, уже в этом году будет введён в эксплуатацию бассейн по ул. Транспортной, 7. Там будет плавательная чаша, тренажёрный зал и зал единоборств. После окончания строительства его планируют выкупить в муниципальную собственность.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале этого года.